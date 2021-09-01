Биткоину предрекли рост на 400%

Криптовалюты биткоин и Ethereum могут вырасти более чем на 400% уже в следующем году, прогнозирует бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и генеральный директор Real Vision Рауль Пал.

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По мнению Пала, в 2022 году главная криптовалюта подорожает на 431-751% с текущих уровней и достигнет уровня 250-400 тысяч долларов за монету. Согласно прогнозу, цикл активного роста биткоина продлится около трех месяцев. Удорожанию также будет способствовать инфляция в США.

Что касается Ethereum, спрос на него растет с каждым днем. При этом возможностей для удачной инвестиции все меньше – осталось всего 11% всего количества альткоина, и оно снижается с каждым днем. По словам Пала, часть предложения альткоина уже заблокирована в сфере децентрализованных финансов (DeFI и секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Пал прогнозирует, что в 2022 году Ethereum подорожает на 471% к сегодняшним показателям и будет стоить около 20 тысяч долларов.