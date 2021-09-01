США помогли рублю укрепиться к доллару

"Укрепление рубля - результат голубиной риторики Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, точные сроки сворачивания стимулов названы не были. Также цена на нефть закрепилась выше отметки в 70 долларов за баррель. Кроме того, наблюдается спрос нерезидентов на ОФЗ", - заявил он.