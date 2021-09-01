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США помогли рублю укрепиться к доллару

Роман Кирьянов
1 час назад

Стабилизация цен на нефть и кредитно-денежная политика США оказала влияние на рост рубля к доллару. Об этом сообщил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов.

США помогли рублю укрепиться к доллару
Фото: ТАССТАСС

"Укрепление рубля - результат голубиной риторики Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, точные сроки сворачивания стимулов названы не были. Также цена на нефть закрепилась выше отметки в 70 долларов за баррель. Кроме того, наблюдается спрос нерезидентов на ОФЗ", - заявил он.

На дальнейшее изменение курса доллара к рублю окажет влияние публикация информации о восстановлении американского рынка труда, которая будет опубликована в пятницу.

"Дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от статистики по американскому рынку труда, которая будет опубликована в пятницу", - добавил эксперт.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что курс доллара к концу года может составить от 65 до 70 рублей.
Рынки,Владимир Брагин,
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