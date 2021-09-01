Украина и США сделали совместное заявление по "Северному потоку - 2"

Украина и США приняли совместное заявление по «Северному потоку – 2» после переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне. Текст заявления опубликован на сайте офиса президента Украины.

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В документе говорится, что Киев и Вашингтон выступают против газопровода «Северный поток - 2» и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности.

США пообещали применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии «с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».

Также стороны заявили о поддержке усилий по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

Кроме того, в соглашении говорится, что Украина и США «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».