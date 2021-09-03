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Греф считает, что сейчас существуют риски глобального финансового кризиса

ТАСС
1 час назад

Глава Сбербанка Герман Греф видит риски глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

Греф считает, что сейчас существуют риски глобального финансового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается глобального финансового кризиса, такой риск очевидно есть. ЦБ РФ поступает ответственно, что такой риск обозначает. Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить. <...> Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден, такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует", - сказал он.

Рынки,ВЭФ-2021,Герман Греф,Сбербанк России,Центральный банк России,
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