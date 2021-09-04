Россиян предупредили о массовых сокращениях

«Бизнес отреагирует на это. Ему придется перестраивать систему оплаты труда. Тем, кто получает много, например, сократить. А тем, кто получает мало, повысить. Либо начать оптимизацию количества рабочих мест, сокращать их», - сказал Сафронов.