Россиян предупредили о массовых сокращениях

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов предсказал массовые сокращения из-за резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает «Комсомольская правда».
Кроме того, повышение МРОТ грозит снижением зарплаты тем, у кого она ниже этого показателя.
«Бизнес отреагирует на это. Ему придется перестраивать систему оплаты труда. Тем, кто получает много, например, сократить. А тем, кто получает мало, повысить. Либо начать оптимизацию количества рабочих мест, сокращать их», - сказал Сафронов.
Таким образом, отмечает эксперт, повышение МРОТ вдвое может обернуться ростом безработицы.
Помимо всего вышеперечисленного, может произойти скачок цен примерно на 30%, поскольку, оплата труда составляет примерно половину ВВП страны, предупредил Сафронов.
«Это гиперинфляция. Поэтому нигде в мире таких решений не производят», - заключил экономист.