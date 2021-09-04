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Россиян предупредили о массовых сокращениях и снижении зарплат

Ювелина Бернст
47 минут назад

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов предсказал массовые сокращения из-за резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает «Комсомольская правда».

Россиян предупредили о массовых сокращениях
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, повышение МРОТ грозит снижением зарплаты тем, у кого она ниже этого показателя.

«Бизнес отреагирует на это. Ему придется перестраивать систему оплаты труда. Тем, кто получает много, например, сократить. А тем, кто получает мало, повысить. Либо начать оптимизацию количества рабочих мест, сокращать их», - сказал Сафронов.

Таким образом, отмечает эксперт, повышение МРОТ вдвое может обернуться ростом безработицы.

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Помимо всего вышеперечисленного, может произойти скачок цен примерно на 30%, поскольку, оплата труда составляет примерно половину ВВП страны, предупредил Сафронов.

«Это гиперинфляция. Поэтому нигде в мире таких решений не производят», - заключил экономист.

В Госдуме подготовили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 12 792 рубля до 20 000 рублей.
Рынки,Александр Сафронов,Финансовый университет,Госдума,Комсомольская правда,
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