Цена биткоина взлетела до $51 тысячи

Цена биткоина впервые с 13 мая этого года превысила отметку в 51 тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 0:12 мск биткоин на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance рос в цене на чуть более 3% - до 51 596 долларов.

В свою очередь, портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, сообщил, что биткоин дорожал на 2,96% - до 51 612 долларов.

Таким образом, цена биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. В мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости и рухнула с 57,7 тысячи долларов до 37,3 тысячи долларов. Примерно со второй половины июля цена биткоина пошла вверх и данный процесс продолжается пятую неделю подряд.