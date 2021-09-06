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Цена биткоина взлетела до 51 тысячи долларов

ТК «Звезда»иещё 4
37 минут назад

Цена биткоина впервые с 13 мая этого года превысила отметку в 51 тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена биткоина взлетела до $51 тысячи
Фото: pixabay.compixabay.com

По состоянию на 0:12 мск биткоин на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance рос в цене на чуть более 3% - до 51 596 долларов.

В свою очередь, портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, сообщил, что биткоин дорожал на 2,96% - до 51 612 долларов.

Таким образом, цена биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. В мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости и рухнула с 57,7 тысячи долларов до 37,3 тысячи долларов. Примерно со второй половины июля цена биткоина пошла вверх и данный процесс продолжается пятую неделю подряд.

Рекордная стоимость биткоина была достигнута в апреле 2021 года. Тогда цена криптовалюты взлетела до отметки 64,85 тысячи долларов.

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