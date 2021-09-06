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Акции российской компании подорожали после переворота в Гвинее

Lenta.ru
1 час назад

Акции российского производителя алюминия «Русал» в ходе торгов 6 сентября дорожали на максимуме почти на девять процентов, доходя до отметки 66,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. К моменту написания новости цена бумаг компании превышала 65 рублей (рост около 4,2 процента).

Акции «Русала» подорожали после переворота в Гвинее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рост стоимости отмечается на фоне новостей о государственном перевороте в Гвинее. Страна является одним из крупнейших производителей бокситов, сырья для изготовления алюминия. Bloomberg указывает, что развитие событий дестабилизирует ситуацию на этом рынке. В прошлом году объем поставок из Гвинеи достиг 82,4 миллиона тонн, большая часть пришлась на Китай — крупнейшего потребителя алюминия в мире.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20 процентов мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — отметил в своем Telegram-канале основатель «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска.

Власть в Гвинее захватили военные мятежники. 5 сентября президента страны задержали, лидер мятежников, полковник Мамади Думбуя выпустил видеообращение, в котором анонсировал роспуск правительства, отмену конституции, а также закрытие границ государства. Созданный группировкой Национальный комитет по сплочению и развитию пообещал обеспечить безопасность мирных граждан страны и их имущества.

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