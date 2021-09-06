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Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров

ТАССиещё 2
1 час назад

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $650 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа в Европе превысила $650
Фото: ТАССТАСС

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала $654,1 за 1 тыс. куб. м, или 53,68 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но его стоимость в Европе продолжает оставаться в районе $650 за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что что цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

Рынки,Александр Иванников,Газпром,
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