Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России продолжит цикл повышения ключевой ставки и может поднять ее еще на 0,25–0,5 процентного пункта в пятницу, 10 сентября, то есть до уровня 6,75–7 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экономистов.