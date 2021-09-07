Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России продолжит цикл повышения ключевой ставки и может поднять ее еще на 0,25–0,5 процентного пункта в пятницу, 10 сентября, то есть до уровня 6,75–7 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экономистов.
Отмечается, по данным консенсус-прогноза Bloomberg, большинство опрошенных агентством аналитиков — 14 из 23 — ожидают повышения ставки на 0,5 процентного пункта, еще восемь экспертов ждут ее подъема на 0,25 процентного пункта, один аналитик считает, что ставка меняться не будет.