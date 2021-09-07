«Вкусвилл» проведет IPO в Нью-Йорке

Российская торговая сеть «Вкусвилл» собралась провести первичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке и Москве до конца 2021 года или в начале 2022-го, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Кроме того, заявку на IPO в США подала Санкт-петербургская (СПБ) биржа. Аналитики ожидают, что общий объём акций, выпущенных компаниями из России в 2021 году, побьёт максимум с 2014-го.

Фото: ТАСС ТАСС

В ходе размещения сеть «Вкусвилл» могут оценить в $3–5 млрд, отметили собеседники WSJ. По их словам, компания в ближайшее время подаст конфиденциальную заявку на проведение IPO. В торговой сети не стали комментировать эту информацию.

Ещё в 2019 году основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко рассказывал, что сеть планирует выйти на биржу Nasdaq в Нью-Йорке.

WSJ добавила, что СПБ биржа уже подала конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Площадку могут оценить примерно в $2 млрд. Представители биржи отказались от комментариев. В начале августа «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Санкт-петербургская биржа собирается провести IPO на Nasdaq, а также в России, но не на Мосбирже, а на своей же площадке.

По данным «ВТБ Капитала», в 2021 году российские компании выпустили акции на сумму около $6 млрд — крупнейший объём за пять лет. Оживить рынок помог бум розничных инвестиций. Соруководитель глобального банковского отдела «ВТБ Капитала» Алекс Метерелл предположил, что 2021-й превзойдёт показатели 2014 года.

В 2021 году на биржу, в частности, вышли:

сеть магазинов Fix Price (привлекла $2 млрд);

лесопромышленный холдинг Segezha Group (30 млрд рублей);

сеть частных клиник «Европейский медицинский центр» ($500 млн).

Ранее в швейцарском банке UBS заявили, что российские компании могут в 2021 году провести IPO минимум на $10 млрд. Это максимальный показатель с 2007-го.