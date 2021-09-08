Майнинг биткоинов превысил энергозатраты целой Финляндии

Мировой расход электроэнергии на майнинг биткоинов стал больше годового потребления электроэнергии во всей Финляндии, где проживает 5,5 миллиона человек, и примерно сравнялся с потреблением целого Вашингтона. При этом гигант Google оказался в семь раз менее энергозатратным. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный The New York Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ежегодно майнинг биткоинов потребляет около 91 тераватт-часа электроэнергии, что составляет примерно 0,5 процента всей потребляемой электроэнергии в мире. Еще пять лет назад биткоин был в 10 раз менее энергозатратным. Учитывая рост популярности криптовалюты и резкое повышение цен на биткоины, ожидается, что потребление электроэнергии на майнинг продолжит расти.

Майнинг биткоинов превратился в отдельную отрасль с высокой конкуренцией. На него требуются специализированные машины, серверы и центры обработки данных с современными системами охлаждения. Сам процесс майнинга стал более сложным. Еще в 2011 году, когда майнеров было не так много, один настольный компьютер с легкостью мог добывать биткоины. Теперь на такой майнинг уйдет примерно 13 лет.