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Цена на газ в Европе установила новый рекорд, поднявшись выше $660 за 1000 кубометров

Секрет Фирмы
3 часа назад

По данным лондонской биржи ICE, во время торгов 8 сентября цена на газ в Европе преодолела $660 за 1000 кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки 54,6 за МВт ч, что составляет $662 за 1000 куб. м. Дефицит газа отразился на ценах сырья в Европе и Азии, а вскоре может повлиять на весь мир.

Цена на газ в Европе поднялась выше $660 за 1000 кубометров
Фото: ReutersReuters

В ближайшее время цены на газ в Европе останутся на высоком уровне, предпосылок для их снижения пока нет, сообщил ТАСС начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников.

Как уже писал «Секрет», дефицит газа отразился на ценах сырья в Европе и Азии, а вскоре может повлиять на весь мир. По мнению аналитиков Bloomberg, повышение стоимости газа разгонит инфляцию и окажется помехой для глобального восстановления экономики. Развивающиеся страны могут даже на время остаться без электроэнергии.

Также эксперты считают, что в ближайшие десятилетия цены на газ останутся высокими. Они уверены, что многие страны будут переходить на этот вид топлива для снижения углеродных выбросов, пока не разовьют другие направления зелёной энергетики.

Рынки,Александр Иванников,Газпром,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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