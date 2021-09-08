Цена на газ в Европе поднялась выше $660 за 1000 кубометров

По данным лондонской биржи ICE, во время торгов 8 сентября цена на газ в Европе преодолела $660 за 1000 кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки 54,6 за МВт ч, что составляет $662 за 1000 куб. м. Дефицит газа отразился на ценах сырья в Европе и Азии, а вскоре может повлиять на весь мир.

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В ближайшее время цены на газ в Европе останутся на высоком уровне, предпосылок для их снижения пока нет, сообщил ТАСС начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников.

Как уже писал «Секрет», дефицит газа отразился на ценах сырья в Европе и Азии, а вскоре может повлиять на весь мир. По мнению аналитиков Bloomberg, повышение стоимости газа разгонит инфляцию и окажется помехой для глобального восстановления экономики. Развивающиеся страны могут даже на время остаться без электроэнергии.