Самозанятые смогут принимать оплату через СБП

У самозанятых россиян появится возможность получать платежи через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает оператор платежной системы РФ Национальная система платежных карт (НСПК).
«Возможность получать оплату через СБП позволит самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег, избежать затрат на покупку оборудования, а также зачислять средства мгновенно», — передают «Известия» заявление НСПК. Планируется, что комиссия для самозанятых не будет превышать 0,4%, что гораздо дешевле приема платежей через POS-терминал [устройство для приема к оплате платежных карт — прим. ред.] или сайт.
Самозанятым по СБП будут доступны те же формы приема платежей, что и юрлицам. Они смогут выбрать способ, который будет для них более актуальным, объясняют в НСПК.
Эксперт Агентства стратегических инициатив Алексндр Вайно считает,что система быстрых платежей может быть востребована практически в любой сфере деятельности самозанятого, где популярны безналичные платежи. Он подчеркнул, что самое главное — чтобы был приемлемый и стабильный тариф.
Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку самозанятым. С каждым годом все больше российских банков начинает работать с этой категорией граждан.