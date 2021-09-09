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Самозанятые смогут принимать оплату через СБП

Ura.Ru
1 час назад

У самозанятых россиян появится возможность получать платежи через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает оператор платежной системы РФ Национальная система платежных карт (НСПК).

Самозанятые смогут принимать оплату через СБП
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RUАлексей_Гайнов © URA.RU

«Возможность получать оплату через СБП позволит самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег, избежать затрат на покупку оборудования, а также зачислять средства мгновенно», — передают «Известия» заявление НСПК. Планируется, что комиссия для самозанятых не будет превышать 0,4%, что гораздо дешевле приема платежей через POS-терминал [устройство для приема к оплате платежных карт — прим. ред.] или сайт.

Самозанятым по СБП будут доступны те же формы приема платежей, что и юрлицам. Они смогут выбрать способ, который будет для них более актуальным, объясняют в НСПК.

Эксперт Агентства стратегических инициатив Алексндр Вайно считает,что система быстрых платежей может быть востребована практически в любой сфере деятельности самозанятого, где популярны безналичные платежи. Он подчеркнул, что самое главное — чтобы был приемлемый и стабильный тариф.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку самозанятым. С каждым годом все больше российских банков начинает работать с этой категорией граждан.

Рынки,Райффайзенбанк Австрия,НСПК,Агентство стратегических инициатив,газета "Известия",
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