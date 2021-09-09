Цена газа в Европе снова обновила максимум

Цена природного газа в Европе в ходе торгов 9 сентября превысила $685 за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Это рекордный показатель. Стоимость октябрьского фьючерса на голландском хабе TTF приближалась к $690, или 56,345 за МВт·ч. Ранее, 6 сентября, цены на газ в Европе достигли уровня $650 за 1000 кубометров, а 8 числа перемахнули за $660.

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Основная причина роста цен — в низкой заполненности европейских газохранилищ из-за холодной зимы и жаркого лета, пояснял РИА «Новости» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

8 сентября цена газа в Европе побила рекорд, поднявшись выше отметки в $670 за 1000 кубометров. Тогда начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что, по его мнению, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в ближайшем будущем.