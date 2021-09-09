Цена на газ в Европе обновила исторический максимум и превысила 700 долларов за тысячу кубов. Как пояснил в разговоре РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, причин для такого скачка цены сразу несколько.

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Как отметил Мариниченко, из-за холодной зимы год назад и жаркого лета запасы газа в европейских хранилищах сократилась. Это накладывается на возможное нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилищ или увеличивать продажи накануне запуска «Северного потока – 2».

Прошлый рекорд цены газа на европейском рынке был побит накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 670 долларов за тысячу кубометров. А днём ранее, во вторник, показатель достиг 660 долларов.