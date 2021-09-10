Путин объяснил рекордный рост цен на газ в ЕС

"Во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - цитирует российского лидера ТАСС.