Цена на газ в Европе подскочила до $710

В ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $710 за 1 тыс. кубометров.

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Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса в хабе TTF в Нидерландах 10 сентября на на пике достигла $710,07 за 1 тыс. кубометров.