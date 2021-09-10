Цена на газ в Европе подскочила до $710

В ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $710 за 1 тыс. кубометров.
Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса в хабе TTF в Нидерландах 10 сентября на на пике достигла $710,07 за 1 тыс. кубометров.
Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее заявил, что экспорт компании в Европу в 2021 году превысит 183 млрд кубометров газа.
«Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м.