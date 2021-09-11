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Финансист объяснила дороговизну золота

News.ru
50 минут назад

Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова объяснила большую дороговизну золота. Это обусловлено сложностью его добычи, приводит мнение эксперта агентство ПРАЙМ.

Экономист объяснила высокую цену золота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Долгое время, поясняет эксперт, золото играло роль денег. Центральные банки также хранят резервы в золотых слитках, люди держат сбережения в золотых монетах. Золото является актив-убежищем от инфляции и прочих рисков.

Монетарная природа золота стала причиной активной торговли им на биржах. И если изначально торговля золотом велась в физическом виде, то сейчас его продают с помощью срочных контрактов.

Ещё одной причина дороговизны золота носит психологический характер.

Золото всегда ассоциируется с богатством и успехом. Даже в спортивных соревнованиях за первое место спортсменам вручается золотая медаль, а серебряная — за второе место. Золото обладает высоким уровням символизма, что обеспечивает ему лидерство. Тот факт, что появление криптовалют, призванных вытеснить традиционные деньги и финансовые инструменты, не обошлось без сравнения с золотом, также подтверждает этот символизм, — сказала специалист.

Ранее сообщалось, что золото является так называемым «активом-убежищем» в период высокой инфляции и низких ставок, такова его особенность. Однако при замедлении инфляции драгоценный металл теряет привлекательность.

Рынки,Финансовый университет,
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