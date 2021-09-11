Экономист объяснила высокую цену золота

Золото всегда ассоциируется с богатством и успехом. Даже в спортивных соревнованиях за первое место спортсменам вручается золотая медаль, а серебряная — за второе место. Золото обладает высоким уровням символизма, что обеспечивает ему лидерство. Тот факт, что появление криптовалют, призванных вытеснить традиционные деньги и финансовые инструменты, не обошлось без сравнения с золотом, также подтверждает этот символизм, — сказала специалист.