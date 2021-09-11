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Титов назвал профессии в России с зарплатой от миллиона рублей

Майк Габриелян
1 час назад

Стало известно, кто в России получает зарплату в 1 миллион рублей и выше. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает РИА «Новости».

Титов назвал профессии в России с зарплатой от миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам омбудсмена, миллионные зарплаты получают топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты.

«Один миллион рублей - это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много», - сказал Титов.

Он добавил, что бизнес и государство не будут предлагать много денег просто так, и высокие зарплаты оправданы большой ответственностью и квалификацией. При этом Титов считает, что надо «измерять оправданность зарплат с лупой в руках», если речь идет о заработках в инфраструктурных монополиях.

По данным Росстата, в РФ 17 104 человека получают заработную плату свыше миллиона рублей. Среди них 9 167 человек имеют зарплату от 1 до 1,5 миллиона рублей, 5 326 человек - от 1,5 до 3 миллионов рублей и 2 609 - свыше 3 миллионов.

Граждане зарабатывают миллионы в обрабатывающей промышленности, торговле, финансовой и страховой сфере, в области информации и связи.

Ранее сообщалось, что священнику РПЦ запретили служить после призыва к патриарху Кириллу предоставить официальную отчетность о доходах.

Рынки,Борис Титов,РПЦ,РИА Новости,
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