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США назвали ключевое условие для блокировки «Северного потока – 2»

Елена Прошина
25 минут назад

США и Германия приступят к действиям против «Северного потока – 2», если Россия превратит поставки газа в оружие, заявил американский дипломат Курт Волкер на форуме YES Brainstorming в Киеве. Его слова приводит издание «Главред Украина».

США назвали ключевое условие для блокировки «Северного потока – 2»
Фото: ReutersReuters

«Одно говорить, а другое – что-то делать. Мы действительно должны что-то делать. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – сказал Волкер.

По его словам, США и Германия должны считать газопровод по дну Балтийского моря вопросом безопасности Украины и Европы. Поэтому он пообещал серьезную реакцию в случае, если Россия станет использовать «Северный поток – 2» как оружие.

Напомним, что 10 сентября «Газпром» объявил о завершении прокладки второй нитки газопровода «Северный поток – 2» по морскому дну. Первая нитка была уложена в начале минувшего лета. Сообщалось, что российский природный газ может пойти в Германию по новому газопроводу еще до конца текущего года.

Рынки,Курт Волкер,Газпром,
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