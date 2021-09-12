США назвали ключевое условие для блокировки «Северного потока – 2»

«Одно говорить, а другое – что-то делать. Мы действительно должны что-то делать. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – сказал Волкер.