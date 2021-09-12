Названы лучшие недорогие варианты отдыха в бархатный сезон

Аналитики туристической отрасли составили топ-20 городов с самыми недорогими гостиницами для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщает RT со ссылкой на онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Самые недорогие отели можно найти в Египте. В Шарм-эш-Шейхе сутки проживания стоят от 900 рублей, а в Хургаде от 1250 рублей.

В Турции относительно дешевы Стамбул (от 1380 рублей), Алания (от 1650 рублей), Сиде (1900 рублей) и Анталья (2250 рублей).

В России недорого можно отдохнуть на берегу Черного моря. В Сочи стоимость номера начинается от 1770 рублей, а в Анапе от 1950 рублей.

В Дубае имеются номера за 2300 рублей. В абхазских Гаграх — от 2500 тысячи рублей.