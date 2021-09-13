Китай повысил курс юаня к доллару до максимума за три месяца

Народный банк Китая ( Центробанк ) в понедельник укрепил курс национальной валюты на 69 базисных пунктов, до 6,4497 юаня за доллар. Из статистики регулятора следует, что это максимальное значение с 18 июня 2021 года.

Напомним, в мае ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 19 июня 2018 года. В декабре 2020 года Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 26 июня 2018 года. 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. В мае 2020 года ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года. После этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.