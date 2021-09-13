Цены на алюминий обновили 13-летний рекорд

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) достигла $3000 за тонну — это рекордный показатель с 2008 года, сообщил Bloomberg. За день металл подорожал на 2,6%. В Китае цена увеличилась на 5,4%, до $3685, что является самым высоким показателем с 2006 года. На этом фоне акции крупнейшего алюминиевого завода КНР Aluminium Corp. of China выросли в Гонконге на 12%.

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По мнению аналитика Citigroup Джека Шанга, в дальнейшем помимо алюминия также могут вырасти цены на сталь и цемент. Это связано с усилиями китайского правительства по сокращению выбросов углекислого газа.

За последние 3 недели алюминий подорожал на биржах на 15%. Производство в Китае сократилось из-за требований по снижению выбросов. А военный переворот в Гвинее, поставляющей алюминиевую руду, вызвал обеспокоенность по поводу дальнейших поставок.

В Goldman Sachs Group отметили, что металлургические заводы ЕС также сталкиваются с ростом затрат из-за рекордно высоких отчислений на зелёную энергетику и на энергоресурсы.

В инвестбанке не считают, что недавний переворот в Гвинее существенным образом повлияет на поставку бокситов в ЕС и КНР, однако региональная напряжённость может создать дополнительные узкие места в логистике, говорится в записке аналитиков Goldman Sachs, опубликованной 13 сентября.

По мнению участников саммита Harbour Aluminium Summit в Чикаго, ограничение поставок алюминия продолжится большую часть 2022 года. Некоторые участники рынка прогнозируют, что на решение проблем может уйти до 5 лет. За последний год металл подорожал в мире примерно на 60%.