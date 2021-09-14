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Цена газа в Европе превысила рекордные $800 за тысячу кубометров

RT на русском
32 минуты назад

Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Как пишет ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе превысила рекордные $800
Фото: ТАССТАСС

13 сентября цена на газ в Европе преодолела отметку $760 за 1 тыс. кубометров.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Известиями» сделал прогноз, что рост цен на газовые фьючерсы в Европе может продолжиться.

Среди факторов роста он назвал влияние азиатского рынка с повышенным спросом на газ и заполняемость европейских хранилищ, содержимое которых находится на исторических минимумах в преддверии зимы.

Рынки,Сергей Пикин,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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