Цена газа в Европе упала до $780 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов снижается на 9,4%, до 781,5 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.