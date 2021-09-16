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Цена газа в Европе упала до 780 долларов за 1 тыс. кубометров

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
1 час назад

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов снижается на 9,4%, до 781,5 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Цена газа в Европе упала до $780 за 1 тыс. кубометров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.

Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Рынки,Дмитрий Маринченко,Fitch Ratings,РИА Новости,
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