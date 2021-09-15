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Курс евро обновил годовой минимум

Газета.Ruиещё 8
45 минут назад

Курс евро обновил годовой минимум и опустился до 85,65 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро обновил годовой минимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это минимум с августа прошлого года.

За несколько дней евро второй раз обновил минимум, опустившись ниже 86 руб.

Ранее главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян посоветовал не заниматься валютными спекуляциями, потому что номинальный курс валюты не привязан ни к одному фундаментальному фактору. Эксперт отметил, что сбережения в долларах и евро — один из самых надежных способов сохранить средства.

До этого эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о том, что инфляцию можно обогнать, если хранить сбережения в разных валютах.

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