Курс евро обновил годовой минимум и опустился до 85,65 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Это минимум с августа прошлого года.

За несколько дней евро второй раз обновил минимум, опустившись ниже 86 руб.

Ранее главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян посоветовал не заниматься валютными спекуляциями, потому что номинальный курс валюты не привязан ни к одному фундаментальному фактору. Эксперт отметил, что сбережения в долларах и евро — один из самых надежных способов сохранить средства.