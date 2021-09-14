Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 14 сентября. На момент завершения торгов на основной сессии Мосбиржи индекс Московской биржи (IMOEX) вырос на 0,36 процента, до 4055,7 пункта, индекс РТС увеличился на 0,20 процента, до 1754,6 пункта. Курс доллара вырос на 13 копеек, до 72,77 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,01 рубля.

Фото: ТАСС ТАСС

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 0,16 процента, до 73,65 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы нефти марки WTI подорожали до 70,66 доллара за баррель (плюс 0,3 процента).

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Акции крупных российских компаний закончили торги в основном в плюсе. Акции «Роснефти» выросли на 0,02 процента (до 559,5 рубля), «Газпрома» — на 1,88 процента (до 339 рублей), «Яндекса» — на 0,11 процента (до 5945,8 рубля). Акции Сбербанка упали на 0,05 процента (до 327,32 рубля за штуку), «Аэрофлота» — на 0,68 процента (до 66,92 рубля).

«Газпром» также стал одним из лидеров роста среди «голубых фишек» — 15 самых крупных компаний Мосбиржи. Лидер российский газовой отрасли занял третье место. На первом месте газовая компания «Лукойл», акции которой прибавили за день 2,5 процента (до 6581 рубля). Второе место заняла «Татнефть» — ее акции подросли на 2,38 процента (до 503,1 рубля). Лидером снижения стала сталелитейная компания НЛМК, чьи акции потеряли 2,38 процента и теперь стоят 229,54 рубля. Далее расположились компания X5 Retail Group (минус 2,1 процента) и «Норильский никель» (минус 2,01 процента).