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Нефть подорожала на данных запасах в США

Деловая газета "Взгляд"
37 минут назад

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду растут после публикации данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось.

Нефть подорожала на данных запасах в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,07 долларов за баррель, что на 0,47 доллара (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла 70,90 долларов за баррель, что на 0,44 доллара (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии, передает «Интерфакс».

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку «Николас», усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

Рынки,Bloomberg,Интерфакс,
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