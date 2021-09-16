В России продолжилось снижение цен на бензин

Средние потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 сентября 2021 года снизились на 5 копеек и составили 48,88 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

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Средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 5 копеек – до 45,94 рубля за литр. Бензин Аи-95 подешевел на 6 копеек – до 49,76 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 снизилась на 1 копейку – до 57,56 рубля за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 1 копейку – до 50,63 рубля за литр, передает ТАСС.

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По данным Росстата, снижение цен на бензин отмечено в 35 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Йошкар-Оле – на 0,5%. В Москве цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.

Рост цен отмечен в семи субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске – на 0,9%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,8 до 46,78 рубля, марки Аи-95 – от 49,59 до 54,09 рубля, марки Аи-98 – от 55,48 до 59,99 рубля за литр. В Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,2 до 46,15 рубля, марки Аи-95 – от 48 до 50,45 рубля, марки Аи-98 – от 57,60 до 59,9 рубля за литр.

Объем производства бензина в России за период с 6 по 12 сентября 2021 года снизился на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей – до 784,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 2,1% и составило 1 млн 518,8 тыс. тонн.

В Минэнерго заметили, что на середину сентября продолжается тенденция по снижению конечных цен на топливо в условиях растущих биржевых поставок, а также снижающихся цен в оптовом звене. «Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции», – сказали в ведомстве.

Напомним, за неделю с 30 августа по 6 сентября в России впервые за год подешевел бензин.