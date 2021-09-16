Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Аналитики предрекли взрывной рост цен на уголь в Азии

News.ruиещё 1
1 час назад

На фоне дефицита природного газа, восстановления спроса на электроэнергию и проблем в странах, где располагаются крупнейшие производители угля, цены на этот вид топлива в Азии могут показать взрывной рост. В четвёртом квартале 2021 года цены на энергетический уголь составят до $190 за тонну против $100 в прошлом прогнозе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

Аналитики предрекли взрывной рост цен на уголь в Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прогноз аналитиков по стоимости угля на 2022 год повышен с $85 до $120 за тонну.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что причиной роста цен на этот вид топлива в немалой степени стал конфликт Китая с Австралией, который обрушил поставки угля. Другим фактором стало значительное увеличение стоимости газа, из-за чего использование угля стало выгоднее.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка Борис Красноженов назвал оценку Goldman Sachs излишне оптимистичной, но не невозможной. Для реализации этого сценария необходимо обеспечить дополнительные инвестиции в инфраструктурный сектор и избежать негативных факторов.

Управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что долгосрочного влияния на рынок ситуация не окажет. Например, к 2030 году США собираются полностью отказаться от выработки электроэнергии на угле, а многие компании продолжают разрабатывать существующие и новые месторождения, так что дефицита угля возникнуть не должно.

Ранее сообщалось, что рекордные цены на газ в Европе заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на голубое топливо и электроэнергию. Раньше проблемы цен решались с помощью перехода на уголь, однако сейчас его запасов в Европе сравнительно немного, и переключение на данный вид топлива ограничено из-за сравнительно небольшого числа оставшихся мощностей. Тем не менее аналитики полагают, что в сложившихся условиях страны ЕС будут наращивать выработку угольной генерации.

Рынки,Борис Красноженов,Виталий Громадин,Альфа-банк,ЕС,Ведомости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители