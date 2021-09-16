Аналитики предрекли взрывной рост цен на уголь в Азии

На фоне дефицита природного газа, восстановления спроса на электроэнергию и проблем в странах, где располагаются крупнейшие производители угля, цены на этот вид топлива в Азии могут показать взрывной рост. В четвёртом квартале 2021 года цены на энергетический уголь составят до $190 за тонну против $100 в прошлом прогнозе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

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Прогноз аналитиков по стоимости угля на 2022 год повышен с $85 до $120 за тонну.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что причиной роста цен на этот вид топлива в немалой степени стал конфликт Китая с Австралией, который обрушил поставки угля. Другим фактором стало значительное увеличение стоимости газа, из-за чего использование угля стало выгоднее.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка Борис Красноженов назвал оценку Goldman Sachs излишне оптимистичной, но не невозможной. Для реализации этого сценария необходимо обеспечить дополнительные инвестиции в инфраструктурный сектор и избежать негативных факторов.

Управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что долгосрочного влияния на рынок ситуация не окажет. Например, к 2030 году США собираются полностью отказаться от выработки электроэнергии на угле, а многие компании продолжают разрабатывать существующие и новые месторождения, так что дефицита угля возникнуть не должно.