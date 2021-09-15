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Центробанк увидел высокие риски в развитии рынка криптовалют

Говорит Москва
42 минуты назад

Кроме того, готовится законодательные изменения. Речь идёт как об административной, так и уголовной ответственности, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его словам, вокруг рынка криптовалют идёт большая дискуссия, и не исключено, что эта «высокотехнологичная пирамида» может развалиться.

ЦБ увидел высокие риски в развитии рынка криптовалют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошлой неделе ЦБ выпустил методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. В частности, рекомендовано применять к переводам в отношении криптовалютных интернет-обменников противолегализационные меры, напоминает «Интерфакс».

Согласно российскому законодательству, приобретение криптовалюты на зарубежных рынках не запрещено, запрещён её выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри страны.

Рынки,Сергей Швецов,Центральный банк России,Интерфакс,
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