ЦБ увидел высокие риски в развитии рынка криптовалют

Кроме того, готовится законодательные изменения. Речь идёт как об административной, так и уголовной ответственности, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его словам, вокруг рынка криптовалют идёт большая дискуссия, и не исключено, что эта «высокотехнологичная пирамида» может развалиться.
На прошлой неделе ЦБ выпустил методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. В частности, рекомендовано применять к переводам в отношении криптовалютных интернет-обменников противолегализационные меры, напоминает «Интерфакс».
Согласно российскому законодательству, приобретение криптовалюты на зарубежных рынках не запрещено, запрещён её выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри страны.