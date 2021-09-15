ЦБ увидел высокие риски в развитии рынка криптовалют

Кроме того, готовится законодательные изменения. Речь идёт как об административной, так и уголовной ответственности, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его словам, вокруг рынка криптовалют идёт большая дискуссия, и не исключено, что эта «высокотехнологичная пирамида» может развалиться.