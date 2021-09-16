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Названы главные угрозы для рубля этой осенью

News.ruиещё 3
2 часа назад

Вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу является главной угрозой для российской валюты текущей осенью. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

Названы главные угрозы для рубля этой осенью
Фото: ТАССТАСС

По мнению эксперта, новая волна пандемии по-прежнему является одной из потенциальных угроз для всех рисковых активов, куда входит и российский рубль.

Также рубль может ослабеть, если ФРС США начнёт сворачивать программы поддержки быстрее, чем это прогнозируется аналитиками. В такой ситуации начнёт укрепляться доллар США, а рисковые активы будут терять в цене.

Впрочем, не исключено и действие позитивных для рубля факторов. В частности, таковым может стать курс на ужесточение денежно-кредитной политики, который проводит Банк России.

Эксперт предположила, что в ближайшие месяцы курс валюты будет колебаться в районе 72–74 рубля за доллар, а курс евро — 85,5–87,5 рубля.

Ранее сообщалось, что основным преимуществом введения в оборот цифрового рубля станет существенное удешевление производства новой валюты. С появлением в России электронной формы денежных средств отпадёт надобность в дополнительных затратах на инкассацию, печатание банкнот и регистрацию.

Рынки,Анна Зайцева,Центральный банк России,ФРС,
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