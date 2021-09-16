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Оценена вероятность глобального экономического кризиса

News.ru
1 час назад

Немедленной угрозы глобального экономического кризиса в мире на сегодняшний день нет. Такое прогноз в интервью РИА Новости дал глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

Оценена вероятность глобального экономического кризиса
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look PressPPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт объяснил такую ситуацию тем, что накопление государствами и компаниями долга происходит сейчас параллельно мягкой кредитно-денежной политике ведущих регуляторов и большого объёма ликвидности на рынке.

Немедленной угрозы или такого риска [глобального экономического кризиса] в краткосрочной перспективе я не вижу, — заявил Лукашук.

При этом он не исключил, что в течение трёх-пяти лет может появиться дополнительное давление на кредитоспособность компаний — в случае, если регуляторы ужесточат свою монетарную политику. Но даже в таком случае эксперт не видит сценария глобального экономического кризиса.

Хотя отдельные сильно закредитованные компании и государства в случае роста процентных ставок могут пострадать, а некоторые из них — прийти к ситуации неисполнения обязательств, — отметил Лукашук.

Ранее российский ЦБ отметил, что неустойчивая динамика финансовых рынков и появление там «пузырей» на фоне ужесточения монетарной политики в развитых странах способно привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру. В этой связи в 2023 году не исключено столкновение мировой экономики с глобальным финансовым кризисом.

Ранее сообщалось, что резкий переход на возобновляемые источники энергии в условиях глобального потепления привёл к энергетическому кризису в Европе. Слабый ветер привёл к низким показателям выработки электроэнергии на ветряных электростанциях, из-за этого странам ЕС пришлось покупать ископаемое топливо по высокой цене.

Рынки,Экономика,Кирилл Лукашук,Центральный банк России,ЕС,РИА Новости,
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