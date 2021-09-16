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Польша заявила об отказе от российского газа

Анна Безрукова
1 час назад

Польша не планирует продление контракта с «Газпромом» по поставкам газа из России. Такое заявление сделал представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.

«Мы не намерены продлевать контракт с российским "Газпромом"», — отметил он.

Также Наимский добавил, что государство делает ставку на газопровод Baltic Pipe и ожидает, что поставки стартуют с 1 октября будущего года.

Baltic Pipe — газопровод, который строится между Польшей и Данией. Проект планируют завершить в 2022 году, что позволит транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу через территорию Дании.

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Ранее сообщалось, что объем закупок Польшей газа из РФ сейчас составляет до 10 млрд кубометров газа ежегодно. Контракт с «Газпромом» заканчивается в 2022 году. При этом глава правления польского нефтегазового предприятия PGNIG Павел Маевский ранее не исключал возможности поставок российского газа.

«Поставки природного газа на рынок Польши после завершения контракта с "Газпромом" будут стабильными», — отмечал он.

Также Маевский уточнял, что добыча газа на территории Польши в последние годы сохраняется на стабильном уровне и составляет примерно 4 млрд кубометров в год. Помимо этого, на будущий год планируется завершение строительства газопровода Baltic Pipe, по которому с норвежского шельфа в Польшу будет поставляться до 10 миллиардов кубометров газа в год, сказал он.

Еще глава правления PGNIG напомнил, что компания Venture Global из США будет поставлять в Польшу 5,5 млн тонн сжиженного газа на протяжении 20 лет.

Рынки,Видео,Петр Наимский,Газпром,
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