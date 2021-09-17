Стоимость газа в Европе выросла на 4%

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы после открытия растет на 4%, находясь на уровне 797 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

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Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным снижением, а в 9.44 мск находилась на уровне 797 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться, на торгах в четверг в моменте превышала 850 долларов за 1 тыс. кубометров, а по итогам торгов снизилась до 764 долларов. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.