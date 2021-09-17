Стоимость газа в Европе выросла на 4%

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы после открытия растет на 4%, находясь на уровне 797 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным снижением, а в 9.44 мск находилась на уровне 797 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться, на торгах в четверг в моменте превышала 850 долларов за 1 тыс. кубометров, а по итогам торгов снизилась до 764 долларов. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.
Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны Газпрома, которые могут вырасти после запуска «Северного потока – 2».