В ЦБ РФ не рассматривали возможность продажи доли в Московской бирже

"Нет, мы не рассматриваем вариант продажи Московской биржи. Есть большая разница между владением банком и владением инфраструктурной организацией на финансовом рынке. То, что орган, надзирающий за банком, владеет банком, не есть правильно. Поэтому мы "Открытие" хотим побыстрее продать на рынок, но, тем не менее, вернуть побольше денег", - сказала она.