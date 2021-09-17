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В ЦБ РФ не рассматривали возможность продажи доли в Московской бирже

ТАСС
11 часов назад

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России не рассматривает вариант продажи своей доли в Московской бирже, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью изданию РБК.

"Нет, мы не рассматриваем вариант продажи Московской биржи. Есть большая разница между владением банком и владением инфраструктурной организацией на финансовом рынке. То, что орган, надзирающий за банком, владеет банком, не есть правильно. Поэтому мы "Открытие" хотим побыстрее продать на рынок, но, тем не менее, вернуть побольше денег", - сказала она.

Банк России владеет 11,779% акций Мосбиржи и является ее самым крупным акционером. Другие акционеры биржи - это Сбербанк (10,002%), ВЭБ.РФ (8,404%), Европейский банк реконструкции и развития (6,069%), структура РФПИ (5,003%).

Рынки,Эльвира Набиуллина,Европейский банк реконструкции и развития,Российский фонд прямых инвестиций,Московская биржа,Сбербанк России,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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