В ЦБ РФ не рассматривали возможность продажи доли в Московской бирже

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России не рассматривает вариант продажи своей доли в Московской бирже, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью изданию РБК.
"Нет, мы не рассматриваем вариант продажи Московской биржи. Есть большая разница между владением банком и владением инфраструктурной организацией на финансовом рынке. То, что орган, надзирающий за банком, владеет банком, не есть правильно. Поэтому мы "Открытие" хотим побыстрее продать на рынок, но, тем не менее, вернуть побольше денег", - сказала она.
Банк России владеет 11,779% акций Мосбиржи и является ее самым крупным акционером. Другие акционеры биржи - это Сбербанк (10,002%), ВЭБ.РФ (8,404%), Европейский банк реконструкции и развития (6,069%), структура РФПИ (5,003%).