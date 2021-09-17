Сбер принял участие в круглом столе, организованном Глобальной климатической инициативой России

В рамках Глобальной климатической инициативы (CGI Russia), являющейся платформой для членов советов директоров российских компаний по вопросам климатической повестки под эгидой ВЭФ, состоялся круглый стол на тему «Глобальные инвесторы и изменение климата: ожидания, анализ и реальность».

На встрече представители крупнейших компаний по управлению активами и Лондонской фондовой биржи обсудили вопросы устойчивого развития, а именно: как учитываются цели в области устойчивого развития и управления климатом при расчёте стоимости акций и облигаций, чего ожидают глобальные инвесторы от российских компаний в части ESG (Environmental, Social and Governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность) и раскрытия климатической стратегии.

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В качестве спикеров в мероприятии приняли участие Екатерина Горбатюк, первичные рынки капитала — Россия, СНГ, Центральная Азия, Лондонская биржа; Дэвид Николс, заместитель Председателя Российской ассоциации корпоративного управления API, портфельный управляющий East Capital; Вильям Скоулз, директор по инвестициям Aberdeen Standard Investments; Соня Дилова, директор отдела развивающихся рынков капитала BMO Global Asset Management; Сергей Стриго, соруководитель отдела развивающихся рынков капитала Amundi Asset Management.

Также на мероприятии выступил Олег Цветков, руководитель Службы корпоративного секретаря СберБанка, который рассказал о роли Наблюдательного совета в ESG-повестке компании, развитии и обеспечении преемственности практик корпоративного управления, а также направлениях деятельности Наблюдательного совета в области ESG и устойчивого развития.

Мы первыми в России разработали документ соответствующего формата — Политику ESG, закрепляющую цели, принципы, направления и задачи деятельности СберБанка в области ESG и устойчивого развития. Наша цель в этом направлении — стать лидером системных изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнёров и государства

Олег Цветков

Руководитель службы корпоративного секретаря СберБанка