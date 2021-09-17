Цена газа в Европе стабилизировалась около $800

Цена на газ в Европе закрепилась на уровне чуть выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до $730 накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

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Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пояснил, что цены на голубое топливо бьют рекорды из-за того, что в европейских хранилищах (ПХГ) мало газа.