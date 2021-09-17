Цена газа в Европе стабилизировалась около $800

Цена на газ в Европе закрепилась на уровне чуть выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до $730 накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пояснил, что цены на голубое топливо бьют рекорды из-за того, что в европейских хранилищах (ПХГ) мало газа.
Эксперты допускали, что цена кубометра газа может достичь $1000. Но это будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска газопровода «Северный поток — 2».