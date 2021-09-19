Жизнь после «газового Армагеддона»: рубль ждет нервная неделя

На прошедшей неделе рубль оттеснил доллар и евро в область минимумов торговых диапазонов последних 14 месяцев. Пятницу, 17 сентября курс доллара на Мосбирже завершил на уровне 72,85, курс евро – 85,41. Как пояснил «СП» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, это стало возможным за счет «газового Армагеддона» в Европе и дефицита топлива в США. Рубль долгое время стоял в стороне от нарастающего давления на стоимость энергии, но присоединился к движению практически на излете, оттого и не сумел вывалиться из торгового диапазона.
«На наш взгляд, будущая неделя будет нервной для рубля, на фоне усиления доллара и явной усталости рынков от недавнего ралли. На повестку дня выходит очередное заседание ФРС, которое притягивает внимание рынков и обладает потенциалом как оживить рынок, так и отправить его в нокдаун», - комментирует новости курса доллара аналитик.
Так как пары евро и доллара с рублем не смогли устойчиво выйти из годовых торговых диапазонов, повышаются шансы на откат в рубле на предстоящей неделе. По прогнозу FxPro, доллар/RUB может выйти выше 73.50 к концу будущей недели.
«Существует также небольшой шанс, что мы увидим более резкий импульс роста в паре, если ФРС займет более решительную позицию, чем настраиваются рынки. От EURRUB в то же самое время не стоит ожидать значимого оживления. Жесткий тон ФРС вряд ли сильно поможет евро, скорей, подчеркнет контраст между положением дел в Европе и США, создав импульс роста паре до 85.60 против текущих 85.40», - дает прогноз курса доллара и евро аналитик.