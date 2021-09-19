Жизнь после «газового Армагеддона»: рубль ждет нервная неделя

«Существует также небольшой шанс, что мы увидим более резкий импульс роста в паре, если ФРС займет более решительную позицию, чем настраиваются рынки. От EURRUB в то же самое время не стоит ожидать значимого оживления. Жесткий тон ФРС вряд ли сильно поможет евро, скорей, подчеркнет контраст между положением дел в Европе и США, создав импульс роста паре до 85.60 против текущих 85.40», - дает прогноз курса доллара и евро аналитик.