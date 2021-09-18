На Украине заявили о гибели целой отрасли из-за цен на газ

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, сказал эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский YouTube-каналу «Капитал».

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Он отметил, что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с Белоруссией и Молдавией.

Землянский обратил внимание на то, что закупочная цена газа в 2021 году у Молдавии составляет 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для молдавских потребителей – 4298 леев, то есть 247 долларов, что приблизительно сопоставимо с украинскими показателями.

Специалист также задался вопросом, как химическая промышленность Украины сможет конкурировать с белорусской, которая в 2022 году будет получать российский газ по цене 128 долларов.

Депутат Анна Скороход ранее признала обман украинцев при закупках российского газа. Киев покупает газ по реверсу -энергоноситель идет из России в ту же Словакию, которая, в свою очередь продает его Украине.