В Госдепартаменте США призвали Украину отказаться от попыток блокировать «Северный поток — 2» и вместо этого сконцентрироваться на модернизации своего газового комплекса. Официальные лица Киева, напротив, обещают продолжать «дружеское давление» на партнеров, требуя у Вашингтона и Берлина дать гарантии сохранения транзита газа из России.

Забыть про Россию

Украине следует прилагать больше усилий для развития собственной энергетики, а не зацикливаться на противостоянии с Россией в энергетической сфере и противоборстве «Северному потоку — 2». Такое мнение выразил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн, который ранее сам был активным противником СП-2.

«Давайте смотреть не узко на «Северный поток — 2». Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — заявил он в интервью журналу «Новое время».

Хохштейн, в частности, отметил, что с переходом стран Европы на «зеленую» повестку в энергетике для Киева должно стать приоритетом освоение собственных ресурсов. В перспективе это поможет стране стать независимой от топлива РФ.

«Речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о СП-2 и газе из России <...> Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?» — добавил дипломат, акцентируя внимание, что считает газ из России «оружием».

По словам представителя Госдепа, у действующего правительства Украины есть понимание этих процессов, что президент Владимир Зеленский подтвердил в ходе рабочей поездки в Вашингтон. Хохштайн уверен, что Киев в рамках интеграции в единое энергетическое пространство в Европе также будет работать над развитием атомной энергетики, что позволит добиться снижения цен на возобновляемую и ядерную энергию.

«Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью <...> Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны», — констатировал он.

Реакция Украины

В Верховной раде слова Хохштайна охарактеризовали четким сигналом перестать делать проблему из «Северного потока — 2» и требовать от союзников аналогичной реакции. Так ситуацию видит первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Нам уже четко говорят: забудьте, «Северный поток — 2» – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — предположил народный депутат в эфире телеканала «Наш».

Вместе с тем официальные лица украинской власти дают понять, что не намерены отказываться от своих инициатив касательно СП-2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне предупредил, что Киев продолжит «дружественное давление на международных партнеров» и, в частности, требует от Вашингтона и Берлина перехода к конкретным действиям по предоставлению Украине гарантий продолжения транзита российского газа после завершения контракта с «Газпромом» в 2022-м.

«Мы трясем наших партнеров и требуем, что [пришло] время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям. Позиция Украины остается неизменной: мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, и те предложения, которые мы вносим, но решения еще не приняты», — сказал он на онлайн-брифинге.

Министр также объяснил, что у Киева есть поводы беспокоиться о своей энергетической безопасности на фоне завершения строительства СП-2. Это связано с тем, что в последние дни Россия якобы принимает активные меры с целью быстрой сертификации нового газопровода, что привело к рекордному росту цены на газ.

«Мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита», — заметил Кулеба.

Действия украинского правительства в период энергетического кризиса вызывают недовольство у оппозиции. Глава партии «Наши» Александр Долженков напомнил, что за 30 лет независимости Украина ни разу не была независима от кого-либо в газовой сфере, и сейчас Зеленский вместо работы над сохранением транзита реализует бессмысленные идеи — например, учреждает рабочую группу для минимизирования рисков от СП-2.

«Создавать межведомственные комиссии, которые непонятно чем будут заниматься, говорить о «вонючем российском газе», на котором экономика Украины получала $3 млрд... Это каким надо быть идиотом-антигосударственником, предателем родины, когда фактически убиваешь курицу, несущую золотые яйца», — приводит слова нардепа канал «НАШ».

Киеву необходим совместный консорциум с Москвой, чтобы украинская «труба» не превратилась в груду металлолома, полагает доктор юридических наук Виталий Журавский.

Он напомнил, что нет никаких правовых документов, обязывающих Россию продолжить транзит через Украину, и отметил, что обещания президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, по сути, ничего не значат.

«Нужно вернуться к той идее, которая была высказана в 2000-х годах Леонидом Кучмой (экс-президент Украины, 1994-2005). Он предлагал и договорился с Францией, Германией и Италией сделать с Россией общий консорциум. Контрольный пакет акций был по Украине 51%, но ура-патриоты забанили эту тему», — вспомнил эксперт.

Борьба с «Северным потоком — 2»

США и Украина сходятся во мнении, что новый трубопровод «Газпрома», который по дну Балтийского моря напрямую будет поставлять топливо в Германию, является инструментом геополитического давления со стороны России. РФ и Германия в свою очередь это неоднократно опровергали это и воспринимают СП-2 исключительно как коммерческий проект.

Несмотря на жесткую позицию Джо Байдена по «Северному потоку — 2», возможность достроить газопровод появилась как раз благодаря ему. После своего избрания президент заморозил новый пакет акций против оператора СП-2, подготовленный его предшественником Дональдом Трампом. Впоследствии США и ФРГ заключили сделку: Вашингтон позволил завершить укладку трубопровода, в обмен на что ФРГ обязалась гарантировать продолжение транзита российского газа через Украину.

С тех пор Соединенные Штаты перестали быть ключевым игроком в вопросе борьбы с «Северным потоком — 2» и, несмотря на новые призывы Киева ввести санкции, чтобы не дать запустить российскую «трубу», конкретики со стороны администрации Байдена нет.