Устарел: Эксперты призвали отказаться от «борщевого набора»

«Борщевой набор» устарел и не отражает покупательскую способность россиян, заявили эксперты и предложили заменить его, передает «Газета.Ru».
«Борщевой набор» — это российский аналог «индекса Биг Мака» в США. На примере самого популярного блюда в стране показывается динамика изменения цен на продукты, которые используются в его приготовлении.
Стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться, что сейчас связано с сезонным фактором и новым урожаем, констатировали в Росстате и Минпромторге.
Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина считает, что «борщевой набор» не соотносится с доходами россиян и не измеряет покупательскую способность, поскольку не отражает «основную потребительскую корзину». По мнению Гориной, состав «борщевого набора» отражает цены на очень узкий сегмент продовольствия - овощи. Это только одна из 11 категорий продуктов питания в составе минимального набора продуктов, на основе которого до 2021 года рассчитывалась величина прожиточного минимума в России.
Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев предложил рассматривать «ядро» индекса потребительских цен отдельно, исключив при его подсчете продукты с сильно колеблющейся от сезона стоимостью.
Однако эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что «борщевой набор» понятен большинству россиян. С ним согласился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отметив, что это не научный или статистический метод, однако наглядно показывает уровень цен.
По данным Минпромторга, россиянам стоит ожидать повышение цен на ряд продуктов, в частности на мясо и яйца.