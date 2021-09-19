Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Устарел: Эксперты призвали отказаться от «борщевого набора»

Ювелина Бернст
53 минуты назад

«Борщевой набор» устарел и не отражает покупательскую способность россиян, заявили эксперты и предложили заменить его, передает «Газета.Ru».

Устарел: Эксперты призвали отказаться от «борщевого набора»
Фото: ТАССТАСС

«Борщевой набор» — это российский аналог «индекса Биг Мака» в США. На примере самого популярного блюда в стране показывается динамика изменения цен на продукты, которые используются в его приготовлении.

Стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться, что сейчас связано с сезонным фактором и новым урожаем, констатировали в Росстате и Минпромторге.

Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина считает, что «борщевой набор» не соотносится с доходами россиян и не измеряет покупательскую способность, поскольку не отражает «основную потребительскую корзину». По мнению Гориной, состав «борщевого набора» отражает цены на очень узкий сегмент продовольствия - овощи. Это только одна из 11 категорий продуктов питания в составе минимального набора продуктов, на основе которого до 2021 года рассчитывалась величина прожиточного минимума в России.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев предложил рассматривать «ядро» индекса потребительских цен отдельно, исключив при его подсчете продукты с сильно колеблющейся от сезона стоимостью.

Однако эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что «борщевой набор» понятен большинству россиян. С ним согласился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отметив, что это не научный или статистический метод, однако наглядно показывает уровень цен.

По данным Минпромторга, россиянам стоит ожидать повышение цен на ряд продуктов, в частности на мясо и яйца.

Рынки,Артем Деев,Елена Горина,Андрей Лобода,ВШЭ,Минпромторг,Росстат,Газета.Ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители