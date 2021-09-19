Устарел: Эксперты призвали отказаться от «борщевого набора»

«Борщевой набор» устарел и не отражает покупательскую способность россиян, заявили эксперты и предложили заменить его, передает «Газета.Ru».

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«Борщевой набор» — это российский аналог «индекса Биг Мака» в США. На примере самого популярного блюда в стране показывается динамика изменения цен на продукты, которые используются в его приготовлении.

Стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться, что сейчас связано с сезонным фактором и новым урожаем, констатировали в Росстате и Минпромторге.

Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина считает, что «борщевой набор» не соотносится с доходами россиян и не измеряет покупательскую способность, поскольку не отражает «основную потребительскую корзину». По мнению Гориной, состав «борщевого набора» отражает цены на очень узкий сегмент продовольствия - овощи. Это только одна из 11 категорий продуктов питания в составе минимального набора продуктов, на основе которого до 2021 года рассчитывалась величина прожиточного минимума в России.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев предложил рассматривать «ядро» индекса потребительских цен отдельно, исключив при его подсчете продукты с сильно колеблющейся от сезона стоимостью.

Однако эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что «борщевой набор» понятен большинству россиян. С ним согласился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отметив, что это не научный или статистический метод, однако наглядно показывает уровень цен.