Фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня

"После почти десятилетия политических рисков российские рынки переживают период устойчивости благодаря стремлению Центрального банка обуздать инфляцию, консервативной фискальной политике, восстановлению цен на сырьевые товары и ослаблению санкций США. Имея так много причин для оптимизма, инвесторы не обращают внимания на политическую ситуацию и даже рискуют остаться без внимания в своих экологических, социальных и управленческих соображениях", - говорится в материале.