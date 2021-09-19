Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Bloomberg: фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня

Газета.Ru
38 минут назад

Фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня накануне парламентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают авторы статьи, показатели владения российскими облигациями иностранцами достигли рекордного уровня за последние пять месяцев, а оценки кредитных рисков снизились до допандемийного уровня.

"После почти десятилетия политических рисков российские рынки переживают период устойчивости благодаря стремлению Центрального банка обуздать инфляцию, консервативной фискальной политике, восстановлению цен на сырьевые товары и ослаблению санкций США. Имея так много причин для оптимизма, инвесторы не обращают внимания на политическую ситуацию и даже рискуют остаться без внимания в своих экологических, социальных и управленческих соображениях", - говорится в материале.

Согласно прогнозам, в этом году российская экономика вырастет на 3,9%, профицит текущего счета составит 3,9%, а дефицит бюджета сократится до 0,8%.

Жизнь после «газового Армагеддона»: рубль ждет нервная неделя

Ранее сообщалось, что индекс Московской биржи во время торгов в пятницу обновил исторический максимум.

Рынки,Московская биржа,Центральный банк России,Bloomberg,
5
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители