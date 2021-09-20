Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики

Рамзан Кадыров, действующий руководитель Чечни, набрал 99,7 процентов голосов после обработки 86% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

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За пост руководителя Чечни борются три кандидата. Оппонентами Кадырова являются Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного, набирает 0,15% голосов избирателей. Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района - 0,12%.