Норвегия увеличит экспорт газа в Европу

Правительство Норвегии позволит контролируемой государством Equinor и ее партнерам увеличить экспорт газа с двух морских месторождений в течение следующих 12 месяцев на фоне опасений по поводу нехватки газа в Европе, сообщает Reuters.

Equinor - второй по величине поставщик газа в Европу после российского «Газпрома». 20 сентября в компании сообщили, что с 1 октября правительство разрешает увеличить экспорт газа с месторождений Troll и Oseberg на 2 млрд кубометров.

По подсчетам Reuters, дополнительный объем составит 2% от всего годового экспорта Норвегии по трубопроводному газу.

Цена на газ на голландском узле TTF в этом году выросла более чем в три раза и достигла рекордного уровня. Это привело к росту цен на электроэнергию на фоне приближения зимнего отопительного сезона с уровнями запасов газа ниже среднего.

В Equinor заявили, что компания работает над мерами по увеличению экспорта со своих месторождений на норвежском континентальном шельфе. По словам представителей компании, увеличение экспорта, разделенного поровну между Troll и Oseberg, увеличит объемы добычи с месторождений до 37 и 6 млрд кубометров соответственно.

С 1 октября прошлого года Норвегия поставила в Европу по трубопроводам около 106 млрд кубометров природного газа. Экспорт газа за предыдущий год, закончившийся 30 сентября 2020 года, составил 105 млрд кубометров.