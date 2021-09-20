Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Норвегия увеличит экспорт газа в Европу

Вероника Полынина
1 час назад

Правительство Норвегии позволит контролируемой государством Equinor и ее партнерам увеличить экспорт газа с двух морских месторождений в течение следующих 12 месяцев на фоне опасений по поводу нехватки газа в Европе, сообщает Reuters.

Норвегия увеличит экспорт газа в Европу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Equinor - второй по величине поставщик газа в Европу после российского «Газпрома». 20 сентября в компании сообщили, что с 1 октября правительство разрешает увеличить экспорт газа с месторождений Troll и Oseberg на 2 млрд кубометров.

По подсчетам Reuters, дополнительный объем составит 2% от всего годового экспорта Норвегии по трубопроводному газу.

Цена на газ в Европе поднялась до $900 за тыс. кубометров

Цена на газ на голландском узле TTF в этом году выросла более чем в три раза и достигла рекордного уровня. Это привело к росту цен на электроэнергию на фоне приближения зимнего отопительного сезона с уровнями запасов газа ниже среднего.

В Equinor заявили, что компания работает над мерами по увеличению экспорта со своих месторождений на норвежском континентальном шельфе. По словам представителей компании, увеличение экспорта, разделенного поровну между Troll и Oseberg, увеличит объемы добычи с месторождений до 37 и 6 млрд кубометров соответственно.

С 1 октября прошлого года Норвегия поставила в Европу по трубопроводам около 106 млрд кубометров природного газа. Экспорт газа за предыдущий год, закончившийся 30 сентября 2020 года, составил 105 млрд кубометров.

Правительство Норвегии устанавливает квоты на добычу для крупных месторождений, чтобы гарантировать, что страна сможет со временем увеличить добычу сырой нефти и природного газа.

Рынки,Газпром,Reuters,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители