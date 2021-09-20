Норвегия увеличит экспорт газа в Европу

Правительство Норвегии позволит контролируемой государством Equinor и ее партнерам увеличить экспорт газа с двух морских месторождений в течение следующих 12 месяцев на фоне опасений по поводу нехватки газа в Европе, сообщает Reuters.
Equinor - второй по величине поставщик газа в Европу после российского «Газпрома». 20 сентября в компании сообщили, что с 1 октября правительство разрешает увеличить экспорт газа с месторождений Troll и Oseberg на 2 млрд кубометров.
По подсчетам Reuters, дополнительный объем составит 2% от всего годового экспорта Норвегии по трубопроводному газу.
Цена на газ на голландском узле TTF в этом году выросла более чем в три раза и достигла рекордного уровня. Это привело к росту цен на электроэнергию на фоне приближения зимнего отопительного сезона с уровнями запасов газа ниже среднего.
В Equinor заявили, что компания работает над мерами по увеличению экспорта со своих месторождений на норвежском континентальном шельфе. По словам представителей компании, увеличение экспорта, разделенного поровну между Troll и Oseberg, увеличит объемы добычи с месторождений до 37 и 6 млрд кубометров соответственно.
С 1 октября прошлого года Норвегия поставила в Европу по трубопроводам около 106 млрд кубометров природного газа. Экспорт газа за предыдущий год, закончившийся 30 сентября 2020 года, составил 105 млрд кубометров.
Правительство Норвегии устанавливает квоты на добычу для крупных месторождений, чтобы гарантировать, что страна сможет со временем увеличить добычу сырой нефти и природного газа.