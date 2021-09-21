Цены на нефть снова пошли в рост

На старте недели нефть в моменте опускалась в район 73,50 долларов за баррель, откуда к концу сессии отскочила выше 74 долларов, сократив внутридневные потери до 2%. Во вторник нефть марки Brent вернулась к росту, снова нацелившись на уровень 75 долларов за баррель.
«Вчерашнее падение котировок было обусловлено сочетанием бегства от рисков и сильного доллара, который достиг 4-месячных максимумов, предвкушая дивергенцию курсов монетарной политики Центробанков в пользу Федрезерва, который готовит рынки к сокращению покупок активов. Сегодня наблюдается угасание спроса на американскую валюту, однако этот маневр игроков может оказаться обманчивым – велика вероятность нового рывка USD в ожидании заседания ФРС, которое завершается в среду вечером», - прокомментировал ситуацию на рынке нефти директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.
По мнению эксперта, в пользу ограниченного потенциала роста Brent и сохранения понижательных рисков говорит продолжение уклонения от рисков на мировых финансовых площадках.
«Даже в случае прокола уровня 75 долларов, Brent потребуется дополнительный катализатор для подтверждения пробоя этой отметки на дневном закрытии, тогда как риск возвращения под 74 доллара достаточно высок», - считает он.
Напомним, в Европе заявили о «ценовом цунами» в отношении газа из-за «Северного потока-2».