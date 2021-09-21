Цены на нефть снова пошли в рост

«Вчерашнее падение котировок было обусловлено сочетанием бегства от рисков и сильного доллара, который достиг 4-месячных максимумов, предвкушая дивергенцию курсов монетарной политики Центробанков в пользу Федрезерва, который готовит рынки к сокращению покупок активов. Сегодня наблюдается угасание спроса на американскую валюту, однако этот маневр игроков может оказаться обманчивым – велика вероятность нового рывка USD в ожидании заседания ФРС, которое завершается в среду вечером», - прокомментировал ситуацию на рынке нефти директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.