Россия увеличит добычу нефти до постсоветского максимума

Минфин РФ рассчитывает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году вырастет на 8% - до 559,9 млн тонн, и таким образом приблизится к постсоветскому максимуму на фоне ослабления ограничений на уровень добычи со стороны ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект российского бюджета, представленный министерством финансов.

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Как сообщает агентство, российские компании планируют увеличить совокупную добычу нефти и конденсата на 8% - до 559,9 млн тонн в 2022 году. Эти объемы, как ожидается, сохранятся в 2023 по 2024 годах.

По расчетам Bloomberg, прогнозируемый объем добычи в России на следующий год в среднем составит 11,24 млн баррелей в день. В 2019 году Россия добывала 11,25 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем за всю ее постсоветскую историю.

Агентство отмечает, что страны ОПЕК и страны, не входящие в организацию, включая Россию, восстанавливают добычу после пандемии. Каждый месяц группа будет добавлять на рынок 400 000 баррелей в день, из которых около четверти поступает из России. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут отменены все ограничения на добычу ОПЕК+.

Если Россия будет придерживаться своей цели ОПЕК+, добыча нефти в стране достигнет допандемического уровня к маю 2022 года.

Bloomberg отмечает, что после уменьшения добычи в августе на фоне пожара на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, последовало восстановление в первой половине сентября, когда Россия прокачивала в день 1,457 миллиона тонн сырой нефти и конденсата. Это составляет 10,68 миллиона баррелей в день, то есть примерно на 270 000 баррелей в день, или на 2,6%, больше, чем в августе.