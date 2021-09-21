Раскрыт нереальный сценарий падения доллара до 30 рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец рассказал, при каких условиях доллар вновь станет стоить 30 рублей. Об этом пишет «НСН».
«Я могу ответить шуткой. Если доллар вырастет до 300 рублей, а потом будет деноминация на 10, то тогда доллар будет по 30. Но надо понимать, что это нереально»,- сказал эксперт в интервью Телеграм-каналу «Радиоточка НСН».
По его мнению, курса в 30 рублей за доллар ждать не стоит. Вместе с тем он считает, что будет большим достижением сохранение курса без больших колебаний.
Он также не исключил, что к концу года доллар может стоить 75 рублей против прогнозных 73,6 руб. за доллар. Вместе с тем, есть факторы, позитивно влияющие на курс рубля, среди которых высокие цены на нефть, очень высокие цены на газ и достаточно высокие – на металлы.