Раскрыт нереальный сценарий падения доллара до 30 рублей

«Я могу ответить шуткой. Если доллар вырастет до 300 рублей, а потом будет деноминация на 10, то тогда доллар будет по 30. Но надо понимать, что это нереально»,- сказал эксперт в интервью Телеграм-каналу «Радиоточка НСН».

По его мнению, курса в 30 рублей за доллар ждать не стоит. Вместе с тем он считает, что будет большим достижением сохранение курса без больших колебаний.

Он также не исключил, что к концу года доллар может стоить 75 рублей против прогнозных 73,6 руб. за доллар. Вместе с тем, есть факторы, позитивно влияющие на курс рубля, среди которых высокие цены на нефть, очень высокие цены на газ и достаточно высокие – на металлы.