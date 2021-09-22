В Кремле назвали виновника роста цен на газ в Европе

Главным виновником «галопирующего роста» цен на газ в Европе является спотовый рынок, а «Газпром», напротив, остается самым надежным поставщиком топлива в регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, более того, близка к историческому максимуму.