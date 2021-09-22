Китайская компания обвалила рынки. Ждать ли нового кризиса?

Основные биржевые индексы в начале этой недели продемонстрировали снижение. Несмотря на некоторое восстановление котировок 21 сентября, опасения дальнейшего падения все еще присутствуют, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Фото: Reuters Reuters

В понедельник, 20 сентября, S&P500 за одну торговую сессию упал на 1,7%, Dow Jones — на 1,8%, а NASDAQ потерял 2,2%. Наибольший удар ощутили Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, JP Morgan, PayРal и другие, поскольку стоимость их акций упала на 2,8-4,2%.

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К коррекции рынков привели несколько факторов, среди них – возможное банкротство китайского девелопера Evergrande.

Его дефолт может запустить всплеск банкротств, что приведет к новому кризису, заявил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Дальнейшая ситуация может проясниться 24 сентября, когда выйдут данные по госдолгу США, будущей политике ФРС и по китайскому застройщику, заявил он.

По словам Сидорова, самыми лучшими защитными активами стали золото и ценные бумаги добывающих его компаний.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов убежден, что правительство Китая сможет защитить Evergrande от полного краха. В крайнем случае компанию национализируют, считает эксперт. По его мнению, снижение рынков может продолжиться, если ситуация с китайским застройщиком затронет другие компании и рынки.

Подешевевшие активы следует покупать осторожно и поэтапно, рекомендуют эксперты.

Наиболее привлекательными сейчас являются акции циклических секторов, в частности, энергетики, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Не стоит рассматривать активы с китайского рынка, поскольку они находятся под давлением. Американские, особенно циклические компании, не настолько перекуплены и достаточно далеки от китайского риска», — заключил Меркулов.