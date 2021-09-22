Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Китайская компания обвалила рынки. Ждать ли нового кризиса?

Лера Букина
1 час назад

Основные биржевые индексы в начале этой недели продемонстрировали снижение. Несмотря на некоторое восстановление котировок 21 сентября, опасения дальнейшего падения все еще присутствуют, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Китайская компания обвалила рынки. Ждать ли нового кризиса?
Фото: ReutersReuters

В понедельник, 20 сентября, S&P500 за одну торговую сессию упал на 1,7%, Dow Jones — на 1,8%, а NASDAQ потерял 2,2%. Наибольший удар ощутили Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, JP Morgan, PayРal и другие, поскольку стоимость их акций упала на 2,8-4,2%.

Видео дня

К коррекции рынков привели несколько факторов, среди них – возможное банкротство китайского девелопера Evergrande.

Его дефолт может запустить всплеск банкротств, что приведет к новому кризису, заявил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Дальнейшая ситуация может проясниться 24 сентября, когда выйдут данные по госдолгу США, будущей политике ФРС и по китайскому застройщику, заявил он.

По словам Сидорова, самыми лучшими защитными активами стали золото и ценные бумаги добывающих его компаний.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов убежден, что правительство Китая сможет защитить Evergrande от полного краха. В крайнем случае компанию национализируют, считает эксперт. По его мнению, снижение рынков может продолжиться, если ситуация с китайским застройщиком затронет другие компании и рынки.

Подешевевшие активы следует покупать осторожно и поэтапно, рекомендуют эксперты.

Наиболее привлекательными сейчас являются акции циклических секторов, в частности, энергетики, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Не стоит рассматривать активы с китайского рынка, поскольку они находятся под давлением. Американские, особенно циклические компании, не настолько перекуплены и достаточно далеки от китайского риска», — заключил Меркулов.

Как заявил ранее известный трейдер и основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус, оказать сопротивление растущей инфляции удастся инвесторам, у которых 10% активов составляет золото.

Рынки,Компании,Вадим Меркулов,Виталий Громадин,Федор Сидоров,Марк Мобиус,Amazon,Microsoft,ФРС,Apple,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители